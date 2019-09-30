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Киев сковали пробки: карта

Новости » Общество    30.09.2019 - 17:55
Киев сковали пробки: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на правом и левом берегу Киева

В Киеве вечером, 30 сентября, образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

Пробки на правом берегу Киева

Таким образом, на правом берегу столицы пробки образовались на бульваре Дружбы народов, на бульваре Тараса Шевченко, на Владимирской улице, на улице Жилянская, на бульве Леси Украинки, на улице Сечевых Стрельцов, на улице Коперника, на улице Юрия Ильенко, на улице Маршала Рыбалко, на улице Белорусская, на улице Глубочицкая, на улице Большая Житомирская, на проспекте Победы, на улице Александра Довженко, на проспекте Космонавта Комарова, на Индустриальном переулке, на улице Гарматная, на улице Дмитриевская, на улице Екатерины Белокур, на улице Патриса Ламумбы, на улице Полярная.

Киев сковали пробки: карта

Фото: скриншот пробок на правом берегу Киева

Пробки на левом берегу Киева

На левом берегу пробки наблюдаются на проспекте Юрия Гагарина, на улице Евгена Сверстюка, на Лесном массиве, на улице Сулеймана Стальского, на улице Ивана Микитенко, на улице Братиславская, на улице Крайняя, на улице Магнитогорская, на улице Малышко, на улице Гната Хоткевича, на Дарницкой площади.

Киев сковали пробки: карта

Фото: скриншот пробок на левом берегу Киева

Кроме того, затруднено движение на мосту Патона, Метро, Южном мосту, Северном мосту.

Напомним, в Киеве из-за проведения марафона в период с 4 по 6 октября будет ограничено движение автомобильного транспорта в части города. Сообщается, что ограничения будут действовать на проезд автомобильного транспорта. Так, 4 октября с 21:00 будет перекрыто движение Владимирским проездом, улицами Аллы Тарасовой и Малой Житомирской, которое будет открыто 6 октября в 22:00.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве на ремонт закрыли пешеходный мост на проспекте Леся Курбаса. Ожидается, что ремонтные работы закончатся до мая 2020 года.

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