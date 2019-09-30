Київ скували затори: карта

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися на правому і лівому березі Києва

У Києві ввечері, 30 вересня, утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

Затори на правому березі Києва

Таким чином, на правому березі столиці затори утворилися на бульварі Дружби народів, на бульварі Тараса Шевченка, на Володимирській вулиці, на вулиці Жилянська, на бульве Лесі Українки, на вулиці Січових Стрільців, на вулиці Коперника, на вулиці Юрія Іллєнка, на вулиці Маршала Рибалка, на вулиці Білоруська, на вулиці Глибочицька, на вулиці Велика Житомирська, на проспекті Перемоги, на вулиці Олександра Довженка, на проспекті Космонавта Комарова, на Індустріальному провулку, на вулиці Гарматна, на вулиці Дмитрівська, на вулиці Катерини Білокур, на вулиці Патріса Ламумбы, на вулиці Полярна.

Фото: скріншот заторів на правому березі Києва

Затори на лівому березі Києва

На лівому березі затори спостерігаються на проспекті Юрія Гагаріна, на вулиці Євгена Сверстюка, на Лісовому масиві, на вулиці Сулеймана Стальського, на вулиці Івана Микитенка, на вулиці Братиславська, на вулиці Крайній, на вулиці Магнітогорська, на вулиці Малишка, на вулиці Гната Хоткевича, на Дарницької площі.

Фото: скріншот заторів на лівому березі Києва

Крім того, ускладнено рух на мосту Патона, Метро, Південному мосту, Північному мосту.

Нагадаємо, в Києві через проведення марафону в період з 4 по 6 жовтня буде обмежено рух автомобільного транспорту в частині міста. Повідомляється, що обмеження діятимуть на проїзд автомобільного транспорту. Так, 4 жовтня з 21:00 буде перекрито рух Володимирським проїздом, вулицями Алли Тарасової і Малої Житомирської, яке буде відкрито 6 жовтня в 22:00.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві на ремонт закрили пішохідний міст на проспекті Леся Курбаса. Очікується, що ремонтні роботи закінчаться до травня 2020 року.