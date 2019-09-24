Киев сковали пробки: карта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Затруднено движение на Северном мосту, мосту Патона и Гаванском мосту, Дарницком мосту

В четверг вечером, 24 сентября, на дорогах Киева образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google.

Сообщается, что проблемы с движением транспорта наблюдаются на обоих берегах Киева.

Пробки на правом берегу Киева

В частности, на правом берегу пробки образовались на Кольцевой дороге, на Голосеевском проспекте, на проспекте Космонавта Комарова, на проспекте Победы, на улице Павловская, на улице Глубочицкая, на улице Юрия Ильенко, на улице Платона Майбороды, на улице Юрия Ильенко, на улице Ярославская, на улице Верхний Вал, на улице Нижний Вал, на улице Притисско-Никольская, на улице Почайнинская, на улице Щекавицкая, на улице Туровская, на улице Межигорская, на Минском массиве, на улице Большая Житомирская.

Фото: скриншот пробок на правом берегу

Пробки на левом берегу Киева

На левом берегу Киева пробки образовались на Бориспольком шоссе, на Днепровской набережной, на улице Тростянецкая, на улице Тепловозная, на улице Здолбуновская, на проспекте Соборности, на проспекте Юрия Гагарина, на улице Евгения Сверстюка, на улице Энтузиастов, на улице Двинская, на Харьковском шоссе.

Фото: скриншот пробок на левом берегу

Также затруднено движение на Северном мосту, мосту Патона и Гаванском мосту, Дарницком мосту.

РБК-Украина писало, что с 23 до 26 сентября из-за установки системы автоматического взвешивания грузовых автомобилей перекроют два участка на автодороге Киев-Чоп. Будут перекрываться участки в пределах населенных пунктов Капитановка и Калиновка.

Напомним, пробки в Киеве образовались из-за дорожно-транспортного происшествия с участием 9 автомобилей, в результате которого погиб человек и еще один пострадал.