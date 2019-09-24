ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Киев сковали пробки: карта

Новости » Общество    24.09.2019 - 18:21
Киев сковали пробки: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Затруднено движение на Северном мосту, мосту Патона и Гаванском мосту, Дарницком мосту

В четверг вечером, 24 сентября, на дорогах Киева образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google.

Сообщается, что проблемы с движением транспорта наблюдаются на обоих берегах Киева.

Пробки на правом берегу Киева

В частности, на правом берегу пробки образовались на Кольцевой дороге, на Голосеевском проспекте, на проспекте Космонавта Комарова, на проспекте Победы, на улице Павловская, на улице Глубочицкая, на улице Юрия Ильенко, на улице Платона Майбороды, на улице Юрия Ильенко, на улице Ярославская, на улице Верхний Вал, на улице Нижний Вал, на улице Притисско-Никольская, на улице Почайнинская, на улице Щекавицкая, на улице Туровская, на улице Межигорская, на Минском массиве, на улице Большая Житомирская.

Киев сковали пробки: карта

Фото: скриншот пробок на правом берегу

Пробки на левом берегу Киева

На левом берегу Киева пробки образовались на Бориспольком шоссе, на Днепровской набережной, на улице Тростянецкая, на улице Тепловозная, на улице Здолбуновская, на проспекте Соборности, на проспекте Юрия Гагарина, на улице Евгения Сверстюка, на улице Энтузиастов, на улице Двинская, на Харьковском шоссе.

Киев сковали пробки: карта

Фото: скриншот пробок на левом берегу

Также затруднено движение на Северном мосту, мосту Патона и Гаванском мосту, Дарницком мосту.

РБК-Украина писало, что с 23 до 26 сентября из-за установки системы автоматического взвешивания грузовых автомобилей перекроют два участка на автодороге Киев-Чоп. Будут перекрываться участки в пределах населенных пунктов Капитановка и Калиновка.

Напомним, пробки в Киеве образовались из-за дорожно-транспортного происшествия с участием 9 автомобилей, в результате которого погиб человек и еще один пострадал.

В Киеве ожидаются заморозки Под Киевом образовались пробки из-за масштабного ДТП
Новости Украины Киевпробки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь