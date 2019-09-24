Київ скували затори: карта

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ускладнено рух на Північному мосту, мосту Патона і Гаванському мосту, Дарницькому мосту

В четвер увечері, 24 вересня, на дорогах Києва утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google.

Повідомляється, що проблеми з рухом транспорту спостерігаються на обох берегах Києва.

Затори на правому березі Києва

Зокрема, на правому березі затори утворилися на Кільцевій дорозі, на Голосіївському проспекті, на проспекті Космонавта Комарова, на проспекті Перемоги, на вулиці Павловська, на вулиці Глибочицька, на вулиці Юрія Іллєнка, на вулиці Платона Майбороди, на вулиці Юрія Іллєнка, на вулиці Ярославська, на вулиці Верхній Вал, на вулиці Нижній Вал, на вулиці Притисько-Микільська, на вулиці Почайнинська, на вулиці Щекавицька, на вулиці Турівська, на вулиці Межигірська, на Мінському масиві, на вулиці Велика Житомирська.

Фото: скріншот пробок на правому березі

Затори на лівому березі Києва

На лівому березі Києва затори утворилися на Бориспольком шосе, на Дніпровській набережній, на вулиці Тростянецька, на вулиці Тепловозная, на вулиці Здолбунівська, на проспекті Соборності, на проспекті Юрія Гагаріна, на вулиці Євгена Сверстюка, на вулиці Ентузіастів, на вулиці Двинська, на Харківському шосе.

Фото: скріншот пробок на лівому березі

Також ускладнений рух на Північному мосту, мосту Патона і Гаванському мосту, Дарницькому мосту.

РБК-Україна писало, що з 23 до 26 вересня через встановлення системи автоматичного зважування вантажних автомобілів перекриють дві ділянки на автодорозі Київ-Чоп. Будуть перекриватися ділянки в межах населених пунктів Капітанівка та Калинівка.

Нагадаємо, затори в Києві утворилися з-за дорожньо-транспортної пригоди за участю 9 автомобілів, в результаті якого загинула людина і ще один постраждав.