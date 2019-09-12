Киев сковали пробки: карта

В четверг утром, 12 сентября, на дорогах Киева образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google.

Проблемы с движением транспорта наблюдаются на обоих берегах Киева.

В частности, на правом берегу пробки образовались на Голосеевском проспекте, улице Васильковской, Академика Вильямса, Михайла Максимовича, переулке Пехтырском, проспекте Валерия Лобановского, улице Донецкой, Симиренко, бульваре Кольцова, проспекте Леся Курбаса, Космонавта Комарова, улице Семьи Сосниных, проспекте Победы, улице Стеценка, улице Щусева, Елены Телиги, Копыловской, Петропавловской, Кирилловской, Сырецкой, Марка Вовчка, Вышгородской, проспекте Правды, Минский проспект, улице Богатырской, Набережно-Крещатицкая, Набережном шоссе, Владимирском спуске, улице Михайла Грушевского, Петровской алее, Надднепровское шоссе.

Также затруднено движение на Южном мосту, мосту Патона и Гаванском мосту.

На левом берегу Киева пробки образовались на бульваре Перова, улице Раисы Окипной, проспекте Юрия Гагарина, Соборности, улице Здолбуновская, Зарьковском шоссе, Днепровской набережной, улице Бориспольская.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение автотранспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.