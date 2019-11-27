Киев сковали пробки

В среду, 27 ноября, в Киеве образовались значительные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на проспекте Победы от станции метро "Святошин" до станции метро "Шулявская", на улице Вадима Гетьмана, улице Маршала Гречко, улице Богатырская, улице Набережно-Рыбальская, улице Борщаговская, улице Жилянская, Воздухофлотском проспекте. Также затруднено движение транспорта на улице Михаила Грушевского, возле станции метро "Театральная", "Кловская", на бульваре Леси Украинки, на Надднепрянском шоссе.

Фото: пробки на правом берегу Киева (скриншот Google Maps)

Пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, проспекте Леся Курбаса, возле станции метро "Выставочный центр", на Большой Окружной дороге. Осложненено движение транспорта на Дарницком мосту и мосту Метро.

На левом берегу пробки образовались на Броварском проспекте, Дарницком шоссе, проспекте Бажана, проспекте Соборности, возле станции метро "Дарница", "Левобережная", "Бориспольская", "Позняки", "Осокорки".

Фото: пробки на левом берегу Киева (скриншот Google Maps)

Напомним, вчера в Киеве ограничили движение транспорта на участке дороги Р-03 Северо-восточный обход. Ограничение будет действовать до 1 декабря на участке трассы Р-03 от 19 + 000 до км 20 + 500 (WIM 4).

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве с 7 ноября ограничили въезд грузовых автомобилей массой более 4,5 тонн в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00.