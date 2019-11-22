Киев сковали пробки

В пятницу вечером, 22 ноября, в Киеве образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google maps.

На правом берегу движение затруднено на проспекте Победы, проспекте Леси Украинки, бульваре Дружбы народов, проспекте Степана Бандеры, улице Богатырской, улице Елены Телиги, улице Куреневской, улице Кирилловской, улице Набережно-Луговая, улице Новоконстантиновская, улице Луговой, улице Автозаводской, улице Ярослава Ивашкевича, проспекте Героев Сталинграда.

Также пробки образовались на улице Набережно-Рыбальской, улице Хорыва, улице Верхний Вал, улице Константиновская, улице Оболонская, улице Нижнеюрковская, улице Глыбочицкая, улице Белорусская, улице Сечевых Стрельцов, улице Маршала Рыбалка, улице Павловская, улице Гоголевская, бульваре Тараса Шевченко, улице Крещатик, улице Саксаганского, улице Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского, улице Льва Толстого, улице Дарвина, улице Шовковичной, улице Мечникова, улице Саперно-Слободской, Набережном шоссе, улице Большая Житомирская.

Кроме того, движение затруднено на Южном мосту, Северном мосту и мосту Метро.

На левом берегу пробки образовались на проспекте Соборности, на Дарницкой площади, на Броварском проспекте, на улице Алматинской, на Лесном массиве, на бульваре Перова, на проспекте Гегерала Ватутина, на улице Братиславская, Днепровской набережной, Харьковском шоссе, улице Николая Бажана, улице Урловская, проспекте Петра Григоренко, улице Тепловозная, улице Анны Ахматовой.

Напомним, движение на Южном мосту ограничен в связи с ремонтными работами. Ограничение будет действовать с 21:00 22 ноября по 7:00 23 ноября.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве с 7 ноября ограничили въезд грузовых автомобилей массой более 4,5 тонн в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00. Внедрять изменения начали на въезде со стороны Житомира, а впоследствии и на других подъездах.