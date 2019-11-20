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Киев сковали пробки

Новости » Общество     20.11.2019 - 18:05
Киев сковали пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на Северном мосту и на Южном мосту

В среду, 20 ноября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на данные Google Maps.

На правом берегу пробки образовались на проспекте Победы, на улице Елены Телиги, на Голосеевском проспекте, на улице Михаила Грушевского, на улице Сечевых Стрельцов, на улице Юрия Илльенка, на улице Набережно-Кещатицкой, на проспекте Степана Бандеры, на улице Богатырской, на улице Кирилловской, на Набережном шоссе.

Также движение затруднено на улице Васильковской, на Демеевской площади, на проспекте Валерия Лобановского, на улице Кайсаровской, на улице Саперно-Слободской, на бульваре Дружбы народов, на улице Михаила Бойчука, на улице Бастионной, на бульваре Леси Украинки, на улице Михайла Гринченко, на улице Саксаганского, на улице Льва Толстого, на бульваре Тараса Шевченко.

Киев сковали пробкиФото: пробки на правом берегу (скриншот Google Maps)

Также пробки образовались на Северном мосту и на Южном мосту.

На левом берегу пробки образовались на улице Раисы Окипной, на улице Евгения Сверстюка, на улице Тепловозной, на Броварском проспекте, на проспекте Юрия Гагарина, на Днепровской набережной, на улице Ревуцкого, на Харьковском шоссе.

Киев сковали пробки

Фото: пробки на левом берегу (скриншот Google Maps)

Напомним, в Киеве с 7 ноября ограничили въезд грузовых автомобилей массой более 4,5 тонн в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00.

Как сообщало РБК-Украина, погода в Украине в четверг, 21 ноября, будет прохладной, ожидается сильный ветер со штормовыми значениями, а также мороз ночью. В восточной части Украины температура завра ночью снизится до -8 градусов.

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