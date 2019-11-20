Київ скували затори

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися на Північному мосту і на Південному мосту

У середу, 20 листопада, в Києві утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на дані Google Maps.

На правому березі затори утворилися на проспекті Перемоги, на вулиці Олени Теліги, на Голосіївському проспекті, на вулиці Михайла Грушевського, на вулиці Січових Стрільців, на вулиці Юрія Іллєнка, на вулиці Набережно-Кещатицкой, на проспекті Степана Бандери, на вулиці Богатирській, на вулиці Кирилівській, на Набережному шосе.

Також рух ускладнено на вулиці Васильківській, на Деміївській площі, на проспекті Валерія Лобановського, на вулиці Кайсаровской, на вулиці Саперно-Слобідській, на бульварі Дружби народів, на вулиці Михайла Бойчука, на вулиці Бастіонній, на бульварі Лесі Українки, на вулиці Михайла Грінченка, на вулиці Саксаганського, на вулиці Льва Толстого, на бульварі Тараса Шевченка.

Фото: затори на правому березі (скріншот Google Maps)

Також затори утворилися на Північному мосту і на Південному мосту.

На лівому березі затори утворилися на вулиці Раїси Окіпної, на вулиці Євгена Сверстюка, на вулиці Тепловозній, на Броварському проспекті, на проспекті Юрія Гагаріна, на Дніпровській набережній, на вулиці Ревуцького, на Харківському шосе.

Фото: затори на лівому березі (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, в Києві з 7 листопада обмежили в'їзд вантажних автомобілів масою більше 4,5 тонн в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00.

Як повідомляло РБК-Україна, погода в Україні у четвер, 21 листопада, буде прохолодною, очікується сильний вітер зі штормовими значеннями, а також мороз вночі. У східній частині України температура завра вночі знизиться до -8 градусів.