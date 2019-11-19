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Киев сковали пробки

Новости » Общество     19.11.2019 - 08:59
Киев сковали пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Значительные пробки образовались на Набережной

Во вторник, 19 ноября, в Киеве образовались большие пробки на автодорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу значительные пробки образовались на улице Набережно-Крещатицкая, улице Набережно-Рыбальская, Набережном шоссе, проспекте Героев Сталинграда, улице Богатырская, возле станции метро "Оболонь".

Киев сковали пробкиФото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

Также затруднено движение транспорта на проспекте Победы от станций метро "Академгородок" до "Шулявская". Пробки зафиксированы на бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки, Воздухофлотском проспекте, проспекте Леся Курбаса, возле станций метро "Университет", "Вокзальная".

Киев сковали пробки

Фото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

Отметим, что затруднено движение транспорта на проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, возле станций метро "Выставочный центр", "Ипподром", "Лыбедская", "Дворец Украина", "Дружбы народов" и Надднепрянском шоссе.

Киев сковали пробки

Фото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

Также пробки образовались на всех мостах, в частности на Северном, Южном и Дарницком мостах, мосту Метро и мосту имени Патона.

Киев сковали пробки

Фото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

На левом берегу пробки образовались на проспекте Николая Бажана, проспекте Соборности, бульваре Перова, возле метро "Левобережная", "Осокорки", "Бориспольская".

Киев сковали пробки

Фото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

Напомним, до завтрашнего дня частично ограничено движение на улице Владимирская.

РБК-Украина писало, что в Киеве с 7 ноября ограничили въезд грузовых автомобилей массой более 4,5 тонн в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00.

Киев сковали пробки: карта Киев сковали пробки
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