Київ скували пробки

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Значні пробки утворились на Набережній

У вівторок, 19 листопада, у Києві утворились великі пробки на автодорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі значні пробки утворились на вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Набережно-Рибальська, Набережному шосе, проспекті Героїв Сталінграду, вулиці Богатирська, біля станції метро "Оболонь".

Фото: пробки в Києві (скріншот Google Maps)

Також ускладнений рух транспорту на проспекті Перемоги від станцій метро "Академмістечко" до "Шулявська". Пробки зафіксовані на бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки, Повітрофлотському проспекті, проспекті Леся Курбаса, біля станцій метро "Університет", "Вокзальна".

Фото: пробки в Києві (скріншот Google Maps)

Зазначимо, що ускладнений рух транспорту на проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, біля станцій метро "Виставковий центр", "Іподром", "Либідська", "Палац Україна", "Дружби народів" та Наддніпрянському шосе.

Фото: пробки в Києві (скріншот Google Maps)

Також пробки утворились на всіх мостах, зокрема на Північному, Південному та Дарницькому мостах, мосту Метро і мосту імені Патона.

Фото: пробки в Києві (скріншот Google Maps)

На лівому березі пробки утворились на проспекті Миколи Бажана, проспекті Соборності, бульварі Перова, біля метро "Лівобережна", "Осокорки", "Бориспільська".

Фото: пробки в Києві (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, до завтрішнього дня частково обмежений рух на вулиці Володимирська.

РБК-Україна писало, що у Києві з 7 листопада обмежили в'їзд вантажних автомобілів масою більше 4,5 тонн в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00.