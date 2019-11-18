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Киев сковали пробки

Новости » Общество     18.11.2019 - 08:48
Киев сковали пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Многочисленные пробки на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, проспекте Леся Курбаса

В понедельник, 18 ноября, в большинстве районов Киева образовались большие пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу затруднено движение транспорта на улице Богатырская, улице Семена Скляренко, проспекте Героев Сталинграда, улице Набережно-Крещатицкая, улице Михаила Грушевского.

Также многочисленные пробки на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, проспекте Леся Курбаса, проспекте Валерия Лобановского, на Большой Окружной дороге, Голосеевском проспекте и Надднепрянском шоссе.

Киев сковали пробки

Фото: пробки на правом берегу (скриншот Google Maps)

Затруднено движение транспорта на трех мостах, а именно Дарницком мосту, мосту имени Патона и мосту Метро.

На левом берегу на Дарницком шоссе, проспекте Бажана, Харьковском шоссе образовались незначительные пробки. Также пробки образовались возле станций метро "Бориспольская", "Лесная", "Левобережная".

Киев сковали пробки

Фото: пробки на левом берегу (скриншот Google Maps)

Напомним, в Киеве на Северном мосту сегодня снова частично ограничат движение.

17-18 ноября в связи с визитом председателя Сейма Литвы Виктораса Пранцкетиса в Киеве будут перекрыты некоторые улицы.

Центр Киева сковали пробки Киев сковали пробки
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