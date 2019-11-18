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Київ скували пробки

Новини » Суспільство     18.11.2019 - 08:48
Київ скували пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Чисельні пробки на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, проспекті Леся Курбаса

У понеділок, 18 листопада, у більшості районів Києва утворились великі пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі ускладнений рух транспорту на вулиці Богатирська, вулиці Семена Скляренка, проспекті Героїв Сталінграду, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Михайла Грушевського.

Також чисельні пробки на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, проспекті Леся Курбаса, проспекті Валерія Лобановського, на Великій Окружній дорозі, Голосіївському проспекті та Наддніпрянському шосе.

Київ скували пробки

Фото: пробки на правому березі (скріншот Google Maps)

Ускладнений рух транспорту на трьох мостах, а саме Дарницькому мосту, мосту імені Патона та мосту Метро.

На лівому березі на Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана, Харківському шосе утворились незначні пробки. Також пробки утворились біля станцій метро "Бориспільська", "Лісова", "Лівобережна".

Київ скували пробки

Фото: пробки на лівому березі (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, у Києві на Північному мосту сьогодні знову частково обмежать рух.

Також 17-18 листопада у зв'язку з візитом голови Сейму Литви Віктораса Пранцкетиса в Києві будуть перекриті деякі вулиці.

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