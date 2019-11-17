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В Киеве завтра частично ограничат движение на Северном мосту

Новости » Общество     17.11.2019 - 18:42
В Киеве завтра частично ограничат движение на Северном мосту
Фото: Северный мост (РБК-Украина)

Ограничение будет действовать с 8:00 до 17:00

В Киеве на Северном мосту завтра, 18 ноября, частично ограничат движение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что ограничение будет действовать с 8:00 до 17:00.

Как отметили в коммунальной корпорации, продолжается текущий ремонт покрытия Северного моста. Работы выполняют поэтапно, минимизируя ограничения движения. Работы будут проходить в направлении Троещины.

"Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы планируется сделать до вечерних часов пик. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

Напомним, на следующей неделе 17-18 ноября в связи с визитом главы Сейма Литвы Виктораса Пранцкетиса в Киеве будут перекрыты некоторые улицы. Так, 17-18 ноября возможны временные ограничения на отдельных участках улиц Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Печерского, Подольского, Шевченковского районов, а также на Бориспольском шоссе.

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