Киев сковали пробки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве образовались значительные пробки на обоих берегах

В четверг, 14 ноября, в Киеве образовались значительные пробки на автодорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу большие пробки образовались на Голосеевском проспекте, возле станций метро "Ипподром", "Выставочный центр", "Демеевская", на проспекте Валерия Лобановского, улице Новая, Большой Окружной дороге.

Также затруднено движение транспорта на проспекте Леся Курбаса, Воздухофлотском проспекте, возле станций метро "Вокзальная", "Университет", а также в центре - на бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки, улице Михаила Грушевского, улице Набережно-Крещатицкая. Значительные пробки на проспекте Победы от станции метро "Политехнический университет" до "Академгородка".

Фото: пробки на правом берегу Киева (скрнішот Google Maps)

По данным Google Maps, пробки зафиксированы на улице Сечевых стрельцов, улице Дегтяревская, возле станции метро "Лукьяновская", улице Набережно-Рыбальская, улице Семена Скляренко, улице Богатырская, проспекте Героев Сталинграда.

Затруднено движение транспорта на всех мостах: Северном, Южном, Дарницком, мосту имени Патона и мосту Метро.

На левом берегу пробки образовались возле станций метро "Бориспольская", "Позняки", "Осокорки", "Славутич", "Лесная", "Левобережная". Также затруднено движение транспорта на проспекте Бажана, проспекте Соборности, Дарницком шоссе и Броварском проспекте.

Фото: пробки на левом берегу Киева (скрнішот Google Maps)

Напомним, в Киеве с 13 ноября частично ограничено движение на улице Владимирская. Ограничение будет действовать до 20 ноября.

РБК-Украина писало, что в Киеве с 7 ноября ограничили въезд грузовых автомобилей массой более 4,5 тонн в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00.