ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Київ скували пробки

Новини » Суспільство     14.11.2019 - 08:52
Київ скували пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві утворились значні пробки на обох берегах

У четвер, 14 листопада, у Києві утворились значні пробки на автодорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі великі пробки утворились на Голосіївському проспекті, біля станцій метро "Іподром", "Виставковий центр", "Деміївська", на проспекті Валерія Лобановського, вулиці Нова, Великій Окружній дорозі.

Також ускладнений рух транспорту на проспекті Леся Курбаса, Повітрофлотському проспекті, біля станцій метро "Вокзальна", "Університет", а також у центрі - на бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки, вулиці Михайла Грушевського, вулиці Набережно-Хрещатицька. Значні пробки на проспекті Перемоги від станції метро "Політехнічний університет" до "Академмістечко".

Київ скували пробкиФото: пробки на правому березі Києва (скрнішот Google Maps)

За даними Google Maps, пробки зафіксовані на вулиці Січових стрільців, вулиці Дегтярівська, біля станції метро "Лук'янівська", вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Семена Скляренка, вулиці Богатирська, проспекті Героїв Сталінграду.

Ускладнений рух транспорту на всіх мостах: Північному, Півднному, Дарницькому, мосту імені Патона та мосту Метро.

На лівому березі пробки утворились біля станцій метро "Бориспільська", "Позняки", "Осокорки", "Славутич", "Лісова", "Лівобережна". Також ускладнений рух транспорту на проспекті Миколи Бажана, проспекті Соборності, Дарницькому шосе та Броварському проспекті.

Київ скували пробкиФото: пробки на лівому березі Києва (скрнішот Google Maps)

Нагадаємо, у Києві з 13 листопада частково обмежений рух на вулиці Володимирська. Обмеження буде діяти до 20 листопада.

РБК-Україна писало, що у Києві з 7 листопада обмежили в'їзд вантажних автомобілів масою більше 4,5 тонн в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00.

Київ скували пробки Київ увечері скували численні затори
Новини України Київпробки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся