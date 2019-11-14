Київ скували пробки

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві утворились значні пробки на обох берегах

У четвер, 14 листопада, у Києві утворились значні пробки на автодорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі великі пробки утворились на Голосіївському проспекті, біля станцій метро "Іподром", "Виставковий центр", "Деміївська", на проспекті Валерія Лобановського, вулиці Нова, Великій Окружній дорозі.

Також ускладнений рух транспорту на проспекті Леся Курбаса, Повітрофлотському проспекті, біля станцій метро "Вокзальна", "Університет", а також у центрі - на бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки, вулиці Михайла Грушевського, вулиці Набережно-Хрещатицька. Значні пробки на проспекті Перемоги від станції метро "Політехнічний університет" до "Академмістечко".

Фото: пробки на правому березі Києва (скрнішот Google Maps)

За даними Google Maps, пробки зафіксовані на вулиці Січових стрільців, вулиці Дегтярівська, біля станції метро "Лук'янівська", вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Семена Скляренка, вулиці Богатирська, проспекті Героїв Сталінграду.

Ускладнений рух транспорту на всіх мостах: Північному, Півднному, Дарницькому, мосту імені Патона та мосту Метро.

На лівому березі пробки утворились біля станцій метро "Бориспільська", "Позняки", "Осокорки", "Славутич", "Лісова", "Лівобережна". Також ускладнений рух транспорту на проспекті Миколи Бажана, проспекті Соборності, Дарницькому шосе та Броварському проспекті.

Фото: пробки на лівому березі Києва (скрнішот Google Maps)

Нагадаємо, у Києві з 13 листопада частково обмежений рух на вулиці Володимирська. Обмеження буде діяти до 20 листопада.

РБК-Україна писало, що у Києві з 7 листопада обмежили в'їзд вантажних автомобілів масою більше 4,5 тонн в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00.