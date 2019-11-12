Киев сковали пробки

Во вторник, 12 октября, в большинстве районов Киева образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу затруднено движение транспорта на улице Семена Скляренко, проспекте Героев Сталинграда, улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая, на Подоле, бульваре Леси Украинки, улице Михаила Грушевского.

Также пробки образовались на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улице Вячеслава Черновола, Большой Окружной дороге, улице Протасов Яр, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, Надднепрянском шоссе, улице Михаила Бойчука.

Фото: пробки на правом берегу Киева (скриншот Google Maps)

Затруднено движение транспорта на всех мостах, а именно Северном, Дарницком, Южном мостах, мосту имени Патона и мосту Метро.

На левом берегу пробки на проспекте Соборности, Дарницком шоссе, Броварском проспекте, Днепровской набережной.

Фото: пробки на левом берегу Киева (скриншот Google Maps)

Напомним, в среду, 13 ноября, снова ограничат движение автотранспорта на Северном мосту.

Кроме того, на левом берегу Киева на неделю ограничили движение автомобильного транспорта на Броварском проспекте. Ограничения должны снять сегодня.