Киев сковали пробки

Большие пробки образовались на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского
В понедельник, 11 октября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.
Пробки образовались в большинстве районов столицы. Затруднено движение транспорта на правом берегу Киева, а именно на улице Богатырская, улице Семена Скляренко, улице Елены Телиги, возле станции метро "Героев Днепра", на проспекте Героев Сталинграда, улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая.
Большие пробки образовались на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте.
Затруднено движение транспорта возле станций метро "Золотые ворота", "Театральная", на улице Бассейная.
Кроме того, пробки образовались на всех мостах, а именно на Северном, Южном, Дарницком, а также на мосту имени Патона и мосту Метро.
На левом березу пробки образовались возле станций метро "Позняки", "Славутич", "Левобережная", на проспекте Николая Бажана, Дарницком шоссе, Броварском проспекте и проспекте Соборности.
Отметим, что в столице сейчас идет сильный дождь.
Напомним, сегодня с 08:00 до 17:00 частично ограничат движение на Северном мосту.
Также в Киеве с 7 ноября ограничили въезд грузовых автомобилей массой свыше 4,5 тонн. Грузовикам запретили двигаться по улицам Киева в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00.