Киев сковали пробки

В понедельник, 11 октября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Пробки образовались в большинстве районов столицы. Затруднено движение транспорта на правом берегу Киева, а именно на улице Богатырская, улице Семена Скляренко, улице Елены Телиги, возле станции метро "Героев Днепра", на проспекте Героев Сталинграда, улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая.

Большие пробки образовались на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте.

Фото: пробки на правом берегу (скриншот Google Maps)

Затруднено движение транспорта возле станций метро "Золотые ворота", "Театральная", на улице Бассейная.

Кроме того, пробки образовались на всех мостах, а именно на Северном, Южном, Дарницком, а также на мосту имени Патона и мосту Метро.

На левом березу пробки образовались возле станций метро "Позняки", "Славутич", "Левобережная", на проспекте Николая Бажана, Дарницком шоссе, Броварском проспекте и проспекте Соборности.

Фото: пробки на левом берегу (скриншот Google Maps)

Отметим, что в столице сейчас идет сильный дождь.

Напомним, сегодня с 08:00 до 17:00 частично ограничат движение на Северном мосту.

Также в Киеве с 7 ноября ограничили въезд грузовых автомобилей массой свыше 4,5 тонн. Грузовикам запретили двигаться по улицам Киева в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00.