Київ скували пробки

У понеділок, 11 жовтня, у Києві утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Пробки утворились у більшості районів столиці. Ускладнений рух транспорту на правому березі Києва, а саме на вулиці Богатирська, вулиці Семена Скляренка, вулиці Олени Теліги, біля станції метро "Героїв Дніпра", на проспекті Героїв Сталінграду, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицька.

Великі пробки утворились на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті.

Фото: пробки на правому березі (скріншот Google Maps)

Ускладнений рух транспорту біля станцій метро "Золоті ворота", "Театральна", на вулиці Басейна.

Крім того, пробки утворились на всіх мостах, а саме на Північному, Південному, Дарницькому, а також на мосту імені Патона та мосту Метро.

На лівому березу пробки утворились біля станцій метро "Позняки", "Славутич", "Лівобережна", проспекті Миколи Бажана, Дарницькому шосе, Броварському проспекті та проспекті Соборності.

Фото: пробки на лівому березі (скріншот Google Maps)

Зазначимо, що у столиці зараз йде сильний дощ.

Нагадаємо, сьогодні з 08:00 до 17:00 частково обмежать рух на Північному мосту.

Також у Києві з 7 листопада обмежили в'їзд вантажних автомобілів масою понад 4,5 тонн. Вантажівкам заборонили рухатися вулицями Києва в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00.