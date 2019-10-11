Киев сковали пробки

Пробки образовались на правом и левом берегах
В пятницу, 11 октября, в столице на обоих берегах образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.
Затруднено движение транспорта на улице Богатырская, улице Семена Скляренко, возле станции метро "Лукьяновская", на улице Елены Телиги, улице Юрия Ильенко, улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая. Пробки образовались на проспекте Победы, проспекте Леся Курбаса, проспекте Космонавта Комарова, Большой Окружной дороге.
Фото: пробки на правом берегу (Google Maps)
Также зафиксированы пробки на проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, возле станции метро "Выдубичи", "Голосеевская", на Воздухофлотском проспекте.
Затруднено движение на четырех мостах, а именно Северном, Южном, Дарницком и Патона.
Зафиксированы пробки на проспекте Соборности, Дарницком проспекте, проспекте Николая Бажана, Броварском проспекте. Также затруднено движение транспорта возле станций метро "Левобережная", "Осокорки", "Дарница", "Бориспольская".
Фото: пробки на левом берегу (Google Maps)
Напомним, в центре Киева в понедельник, 14 октября, запретят движение транспорта, а также работу метро продлят на час в связи с футбольным матчем.
Кроме того, в столице на выходные, 13 и 14 октября, изменится график движения общественного транспорта в связи со строительством Шулявского путепровода.