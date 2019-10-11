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Киев сковали пробки

Новости » Общество    11.10.2019 - 08:23
Киев сковали пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на правом и левом берегах

В пятницу, 11 октября, в столице на обоих берегах образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Пробки на правом берегу

Затруднено движение транспорта на улице Богатырская, улице Семена Скляренко, возле станции метро "Лукьяновская", на улице Елены Телиги, улице Юрия Ильенко, улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая. Пробки образовались на проспекте Победы, проспекте Леся Курбаса, проспекте Космонавта Комарова, Большой Окружной дороге.

Киев сковали пробкиФото: пробки на правом берегу (Google Maps)

Также зафиксированы пробки на проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, возле станции метро "Выдубичи", "Голосеевская", на Воздухофлотском проспекте.

Затруднено движение на четырех мостах, а именно Северном, Южном, Дарницком и Патона.

Пробки на левом берегу

Зафиксированы пробки на проспекте Соборности, Дарницком проспекте, проспекте Николая Бажана, Броварском проспекте. Также затруднено движение транспорта возле станций метро "Левобережная", "Осокорки", "Дарница", "Бориспольская".

Киев сковали пробкиФото: пробки на левом берегу (Google Maps)

Напомним, в центре Киева в понедельник, 14 октября, запретят движение транспорта, а также работу метро продлят на час в связи с футбольным матчем.

Кроме того, в столице на выходные, 13 и 14 октября, изменится график движения общественного транспорта в связи со строительством Шулявского путепровода.

Киев сковали пробки: карта В Киеве образовались многочисленные пробки
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