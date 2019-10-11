Київ скували пробки

Пробки утворились на правому і лівому берегах
У п'ятницю, 11 жовтня, у столиці на обох берегах утворились численні пробки на дорогах. Про повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.
Ускладнений рух транспорту на вулиці Богатирська, вулиці Семена Скляренка, біля станції метро "Лук'янівська", на вулиці Олени Теліги, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицька. Пробки утворились на проспекті Перемоги, проспекті Леся Курбаса, проспекті Космонавта Комарова, Великій Окружній дорозі.
Фото: пробки на правому березі (Google Maps)
Також зафіксовані пробки на проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, біля станції метро "Видубичі", "Голосіїська", на Повітрофлотському проспекті.
Ускладнений рух на чотирьох мостах, а саме Північному, Південному, Дарницькому та Патона.
Зафіксовані пробки на проспекті Соборності, Дарницькому проспекті, проспекті Миколи Бажана, Броварському проспекті. Також ускладнений рух транспорту біля станцій метро "Лівобережна", "Осокорки", "Дарниця", "Бориспільська".
Фото: пробки на лівому березі (Google Maps)
Нагадаємо, у центрі Києва в понеділок, 14 жовтня, заборонять рух транспорту, а також роботу метро продовжать на годину у зв'язку з футбольним матчем.
Крім того, у столиці на вихідні, 13 і 14 жовтня, зміниться графік руху громадського транспорту у зв'язку з будівництвом Шулявського шляхопроводу.