Київ скували пробки

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки утворились на правому і лівому берегах

У п'ятницю, 11 жовтня, у столиці на обох берегах утворились численні пробки на дорогах. Про повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Пробки на правому березі

Ускладнений рух транспорту на вулиці Богатирська, вулиці Семена Скляренка, біля станції метро "Лук'янівська", на вулиці Олени Теліги, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицька. Пробки утворились на проспекті Перемоги, проспекті Леся Курбаса, проспекті Космонавта Комарова, Великій Окружній дорозі.

Фото: пробки на правому березі (Google Maps)

Також зафіксовані пробки на проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, біля станції метро "Видубичі", "Голосіїська", на Повітрофлотському проспекті.

Ускладнений рух на чотирьох мостах, а саме Північному, Південному, Дарницькому та Патона.

Пробки на лівому березі

Зафіксовані пробки на проспекті Соборності, Дарницькому проспекті, проспекті Миколи Бажана, Броварському проспекті. Також ускладнений рух транспорту біля станцій метро "Лівобережна", "Осокорки", "Дарниця", "Бориспільська".

Фото: пробки на лівому березі (Google Maps)

Нагадаємо, у центрі Києва в понеділок, 14 жовтня, заборонять рух транспорту, а також роботу метро продовжать на годину у зв'язку з футбольним матчем.

Крім того, у столиці на вихідні, 13 і 14 жовтня, зміниться графік руху громадського транспорту у зв'язку з будівництвом Шулявського шляхопроводу.