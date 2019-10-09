Киев сковали пробки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сильные пробки образовались на проспекте Победы

В среду, 9 октября, в Киеве образовались многочисленные пробки на правом и левом берегах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы пробки зафиксированы на проспекте Победы, проспекте Академика Палладина, проспекте Леся Курбаса, проспекте Космонавта Комарова, проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте.

Также затруднено движение транспорта на улице Семена Скляренко, улице Елены Телиги, улице Богатырская, улице Юрия Ильенко, улице Дегтяревская, возле станции метро "Лукьяновськая", на проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Рыбальская, улице Сечевых Стрельцов.

Фото: пробки на правом берегу (скриншот Google Maps)

Пробки образовались на Надднепрянском шоссе, Голосеевском проспекте, возле станций метро "Ипподром", "Выставочный центр", "Голосеевская".

Затруднено движение транспорта на Северном и Дарницком мостах, а также на мосту Патона.

На левом берегу пробки образовались на проспекте Генерала Ватутина, Броварском проспекте, возле станции метро "Левобережная", на улице Братиславская. Также зафиксированы пробки на проспекте Соборности, Днепровской набережной, Дарницком шоссе, проспекте Бажана, возле станции метро "Бориспольская".

Фото: пробки на левом берегу (скриншот Google Maps)

Напомним, в Киеве с 12 до 14 октября запретят движение по проспекту Победы для монтажа фрагмента Шулявского путепровода.

Также в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение автотранспорта.