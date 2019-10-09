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Київ скували пробки

Новини » Суспільство    09.10.2019 - 08:41
Київ скували пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сильні пробки утворились на проспекті Перемоги

У середу, 9 жовтня, у Києві утворились численні пробки на правому та лівому берегах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі столиці пробки зафіксовані на проспекті Перемоги, проспекті Академіка Палладіна, проспекті Леся Курбаса, проспекті Космонавта Комарова, проспекті Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті.

Також ускладнений рух транспорту на вулиці Семена Скляренка, вулиці Олени Теліги, вулиці Богатирська, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Дегтярівська, біля станції метро "Лук'янівська", на проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Січових Стрільців.

Київ скували пробкиФото: пробки на правому березі (скріншот Google Maps)

Пробки утворились на Наддніпрянському шосе, Голосіївському проспекті, біля станцій метро "Іподром", "Виставковий центр", "Голосіївська".

Ускладнений рух транспорту на Північному та Дарницькому мостах, а також на мосту Патона.

На лівому березі пробки утворились на проспекті Генерала Ватутіна, Броварському проспекті, біля станції метро "Лівобережна", на вулиці Братиславська. Також зафіксовані пробки на проспекті Соборності, Дніпровській набережній, Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана, біля станції метро "Бориспільська".

Київ скували пробкиФото: пробки на лівому березі (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, у Києві з 12 до 14 жовтня заборонять рух проспектом Перемоги для монтажу фрагменту Шулявського шляхопроводу.

Також в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух автотранспорту.

Київ скували пробки: карта Київ скували пробки
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