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Киев сковали пробки

Новости » Общество    03.10.2019 - 08:25
Киев сковали пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На правом берегу, в частности в центре, образовались пробки

В четверг, 3 октября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы затруднено движение транспорта на улице Богатырская, улице Семена Скляренко, улице Елены Телиги, улице Набережно-Рыбальская, улице Юрия Ильенко, улице Дегтяревская, улице Сечевых Стрельцов, улице Набережно-Крещатицкая.

Также пробки образовались на Владимирском спуске, Парковой дороге, возле станции метро "Майдан Незалежности", на улице Шелковичная, улице Институтская, улице Михаила Грушевского, улице Липская, частично на бульваре Леси Украинки.

Киев сковали пробкиФото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

По данным Google Maps, пробки зафиксированы на проспекте Победы, начиная от станции метро "Шулявская" и до "Академгородок", а также на проспекте Леся Курбаса, Большой Окружной дороге, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, Надднепрянском шоссе.

Затруднено движение транспорта на четырех мостах, а именно Северном и Южном, а также на Дарницком мосту и мосту Патона.

На левом берегу столицы пробки образовались на проспекте Соборности, Броварском проспекте, Дарницком проспекте, проспекте Бажана, возле станций метро "Бориспольская" и "Лесная".

Напомним, сегодня в Закарпатской области и в Карпатах значительные дожди. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

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