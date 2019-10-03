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Київ скували пробки

Новини » Суспільство    03.10.2019 - 08:25
Київ скували пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На правому березі, зокрема в центрі, утворились пробки

У четвер, 3 жовтня, у Києві утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі столиці ускладнений рух транспорту на вулиці Богатирська, вулиці Семена Скляренка, вулиці Олени Теліги, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Дегтярівська, вулиці Січових Стрільців, вулиці Набережно-Хрещатицька.

Також пробки утворились на Володимирському узвозі, Парковій дорозі, біля станції метро "Майдан Незалежності", на вулиці Шовковична, вулиці Інститутська, вулиці Михайла Грушевського, вулиці Липська, частково на бульварі Лесі Українки.

Київ скували пробкиФото: пробки у Києві (скріншот Google Maps)

За даними Google Maps, пробки зафіксовані на проспекті Перемоги, починаючи від станції метро "Шулявська" і до "Академмістечко", а також на проспекті Леся Курбаса, Великій Окружній дорозі, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, Наддніпрянському шосе.

Ускладнений рух транспорту на чотирьох мостах, а саме Північному та Південному, а також на Дарницькому мосту та мосту Патона.

На лівому березі столиці пробки утворились на проспекті Соборності, Броварському проспекті, Дарницькому проспекті, проспекті Миколи Бажана, біля станцій метро "Бориспільська" та "Лісова".

Нагадаємо, сьогодні у Закарпатській області та в Карпатах значні дощі. Синоптики оголосили штормове попередження.

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