Киев сковали пробки

В понедельник, 30 сентября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы затруднено движение транспорта на улице Богатырская, улице Вышгородская, проспекте Правды, проспекте Героев Сталинграда, улице Набережно-Рыбальская, улице Елены Телиги, улице Юрия Ильенко, возле станции метро "Лукьяновская", на улице Набережно-Крещатицкая. В центре сильные пробки не зафиксированы.

Кроме того, пробки образовались на проспекте Леся Курбаса, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, улице Кайсарова, Голосеевском проспекте и Большой Окружной дороге.

Фото: пробки на правом берегу столицы (скриншот Google Maps)

Сильные пробки на проспекте Победы и возле станций метро "Шулявская", "Берестейская", "Нивки", "Житомирская", "Академгородок".

Затруднено движение транспорта на четырех мостах, а именно Северном, Южном, Дарницком мостах и мосту Патона.

На левом берегу столицы пробки образовались на проспекте Генерала Ватутина, Броварском проспекте из-за дорожно-транспортного происшествия, проспекте Юрия Гагарина, проспекте Соборности, Днепровской набережной, Дарницком шоссе, проспекте Бажана возле станций метро "Осокорки", "Славутич", "Бориспольская".

Фото: пробки на левом берегу столицы (скриншот Google Maps)

Напомним, сегодня в западной части Украины ожидаются дожди. Как отмечается, дожди будут также в Черниговской, Киевской, Сумской, Житомирской и Винницкой областях.