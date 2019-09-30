Київ скували пробки

У понеділок, 30 вересня, у Києві утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі столиці ускладнений рух транспорту на вулиці Богатирська, вулиці Вишгородська, проспекті Правди, проспекті Героїв Сталінграда, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Олени Теліги, вулиці Юрія Іллєнка, біля станції метро "Лук'янівська", на вулиці Набережно-Хрещатицька. У центрі сильні пробки не зафіксовані.

Крім того, пробки утворились на проспекті Леся Курбаса, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Кайсарова, Голосіївському проспекті та Великій Окружній дорозі.

Фото: пробки на правому березі столиці (скріншот Google Maps)

Сильні пробки на проспекті Перемоги та біля станцій метро "Шулявська", "Берестейська", "Нивки", "Житомирська", "Академмістечко".

Ускладнений рух транспорту на чотирьох мостах, а саме Північному, Південному, Дарницькому мостах та мосту Патона.

На лівому березі столиці пробки утворились на проспекті Генерала Ватутіна, Броварському проспекті через дорожно-транспортну пригоду, проспекті Юрія Гагаріна, проспекті Соборності, Дніпровській набережній, Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана та біля станцій метро "Осокорки", "Славутич", "Бориспільська".

Фото: пробки на лівому березі столиці (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, сьогодні у західній частині України очікуються дощі. Як зазначається, дощі будуть також у Чернігівській, Київській, Сумській, Житомирській та Вінницькій областях.