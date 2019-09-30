Київ скували пробки

Пробки у Києві утворились на правому та лівому берегах
У понеділок, 30 вересня, у Києві утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.
На правому березі столиці ускладнений рух транспорту на вулиці Богатирська, вулиці Вишгородська, проспекті Правди, проспекті Героїв Сталінграда, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Олени Теліги, вулиці Юрія Іллєнка, біля станції метро "Лук'янівська", на вулиці Набережно-Хрещатицька. У центрі сильні пробки не зафіксовані.
Крім того, пробки утворились на проспекті Леся Курбаса, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Кайсарова, Голосіївському проспекті та Великій Окружній дорозі.
Сильні пробки на проспекті Перемоги та біля станцій метро "Шулявська", "Берестейська", "Нивки", "Житомирська", "Академмістечко".
Ускладнений рух транспорту на чотирьох мостах, а саме Північному, Південному, Дарницькому мостах та мосту Патона.
На лівому березі столиці пробки утворились на проспекті Генерала Ватутіна, Броварському проспекті через дорожно-транспортну пригоду, проспекті Юрія Гагаріна, проспекті Соборності, Дніпровській набережній, Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана та біля станцій метро "Осокорки", "Славутич", "Бориспільська".
Нагадаємо, сьогодні у західній частині України очікуються дощі. Як зазначається, дощі будуть також у Чернігівській, Київській, Сумській, Житомирській та Вінницькій областях.