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Киев сковали пробки

Новости » Общество    25.09.2019 - 08:44
Киев сковали пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались в центре Киева

В среду, 25 сентября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Google Maps.

На правом берегу столицы пробки образовались на улице Семена Скляренко, проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Крещатицкая, улице Набережно-Рыбальская, улице Елены Телиги, улице Юрия Ильенко, улице Дегтяревская, улице Сечевых Стрельцов, возле станции метро "Лукьяновская".

Киев сковали пробкиФото: пробки на правом берегу (скриншот Google Maps)

Стабильно большие пробки на проспекте Победы, в частности возле станции метро "Шулявская". Затруднено движение транспорта на проспекте Леся Курбаса, проспекте Валерия Лобановского, Большой Окружной дороге.

Также пробки образовались на Голосеевском проспекте, возле станций метро "Ипподром" и "Выставочный центр", частично на бульваре Леси Украинки и Надднепрянском шоссе.

Затруднено движение транспорта на трех мостах: Северном и Дарницком, а также Патона.

На левом берегу столицы пробки зафиксированы на Броварском проспекте, Дарницком шоссе, проспекте Соборности, проспекте Николая Бажана.

Киев сковали пробки
Фото: пробки на левом берегу (скриншот Google Maps)

Напомним, погода в Украине 26 сентября ухудшится, завтра ночью в восточных, а также Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки будут колебаться от 0 до -3.

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