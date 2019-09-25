ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Київ скували пробки

Новини » Суспільство    25.09.2019 - 08:44
Київ скували пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки утворились в центрі Києва

У середу, 25 вересня, у Києві утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Google Maps.

На правому березі столиці пробки утворились на вулиці Семена Скляренка, проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Олени Теліги, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Дегтярівська, вулиці Січових Стрільців, біля станції метро "Лук'янівська".

Київ скували пробкиФото: пробки на правому березі (скріншот Google Maps)

Стабільно великі пробки на проспекті Перемоги, зокрема біля станції метро "Шулявська". Ускладнений рух транспорту на проспекті Леся Курбаса, проспекті Валерія Лобановського, Великій Окружній дорозі.

Також пробки утворились на Голосіївському проспекті, біля станцій метро "Іподром" та "Виставковий центр", частково на бульварі Лесі Українки та Наддніпрянському шосе.

Ускладнений рух транспорту на трьох мостах: Північному та Дарницькому, а також Патона.

На лівому березі столиці пробки зафіксовані Броварському проспекті, Дарницькому шосе, проспекті Соборності, проспекті Миколи Бажана.

Київ скували пробки
Фото: пробки на лівому березі (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, погода в Україні 26 вересня погіршиться, завтра вночі у східних, а також Дніпропетровській та Запорізькій областях на поверхні грунту заморозки коливатимуться від 0 до -3.

Київ скували затори: карта Під Києвом утворились пробки через масштабне ДТП
Новини України пробки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся