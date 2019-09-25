Київ скували пробки

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки утворились в центрі Києва

У середу, 25 вересня, у Києві утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Google Maps.

На правому березі столиці пробки утворились на вулиці Семена Скляренка, проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Олени Теліги, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Дегтярівська, вулиці Січових Стрільців, біля станції метро "Лук'янівська".

Фото: пробки на правому березі (скріншот Google Maps)

Стабільно великі пробки на проспекті Перемоги, зокрема біля станції метро "Шулявська". Ускладнений рух транспорту на проспекті Леся Курбаса, проспекті Валерія Лобановського, Великій Окружній дорозі.

Також пробки утворились на Голосіївському проспекті, біля станцій метро "Іподром" та "Виставковий центр", частково на бульварі Лесі Українки та Наддніпрянському шосе.

Ускладнений рух транспорту на трьох мостах: Північному та Дарницькому, а також Патона.

На лівому березі столиці пробки зафіксовані Броварському проспекті, Дарницькому шосе, проспекті Соборності, проспекті Миколи Бажана.



Фото: пробки на лівому березі (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, погода в Україні 26 вересня погіршиться, завтра вночі у східних, а також Дніпропетровській та Запорізькій областях на поверхні грунту заморозки коливатимуться від 0 до -3.