Киев сковали пробки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на обоих берегах столицы

В пятницу вечером, 20 сентября, в Киеве образовались многочисленные пробки как на правом, так и на левом берегу столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

Пробки на правом берегу

Так, затруднение движения наблюдается на важных автомагистралях города. В частности, на проспекте Победы, ул. Набережно-Крещатицкой и Набережно-Рыбальской, Набережном шоссе, Большой окружной дороге, ул. Крещатик, бульварах Леси Украинки, Тараса Шевченко и Дружбы народов, проспекте Степана Бандеры и Голосеевском проспекте.

Фото: пробки на правом берегу (Google maps)

Также пробки наблюдаются возле станций метро "Крещатик", "Майдан Независимости", "Теремки", "Шулявская", "Берестейская", "Нивки" и "Житомирская".

Пробки на левом берегу

Затруднено движение автомобилей на мосту Метро в сторону левого берега, а также в районе метро "Гидропарк". Кроме этого, пробки наблюдаются на Русановской и Днепровской набережной (частично), на проспекте Николая Бажана, проспекте Соборности, ул. Евгения Сверстюка, проспекте Юрия Гагарина и Броварском проспекте (в районе метро "Черниговская"). Также затруднено движение в районе метро "Бориспольская".

Фото: пробки на левом берегу (Google maps)

Напомним, в Киеве во время реставрации моста на Борщаговке упал строительный кран. По предварительным данным правоохранителей, в результате падения крана никто не пострадал.