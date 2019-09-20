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Київ скували пробки

Новини » Суспільство    20.09.2019 - 17:59
Київ скували пробки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися на обох берегах столиці

У п'ятницю ввечері, 20 вересня, в Києві утворилися численні пробки як на правому, так і на лівому березі столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

Пробки на правому березі

Так, утруднення руху спостерігається на важливих автомагістралях міста. Зокрема, на проспекті Перемоги, вул. Набережно-Хрещатицькій та Набережно-Рибальській, Набережному шосе, Великій кільцевій дорозі, вул. Хрещатик, бульварах Лесі Українки, Тараса Шевченка та Дружби народів, проспекті Степана Бандери та Голосіївському проспекті.

Київ скували пробкиКиїв скували пробкиФото: пробки на правому березі (Google maps)

Також пробки спостерігаються біля станцій метро "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Теремки", "Шулявська", "Берестейська", "Нивки" і "Житомирська".

Пробки на лівому березі

Ускладнено рух автомобілів на мосту Метро у бік лівого берега, а також в районі метро "Гідропарк". Крім цього, затори спостерігаються на Русанівській і Дніпровській набережній (частково), на проспекті Миколи Бажана, проспекті Соборності, вул. Євгена Сверстюка, проспекті Юрія Гагаріна і Броварському проспекті (в районі метро "Чернігівська"). Також ускладнений рух в районі метро "Бориспільська".

Київ скували пробкиФото: пробки на лівому березі (Google maps)

Нагадаємо, в Києві під час реставрації мосту на Борщагівці впав будівельний кран. За попередніми даними правоохоронців, в результаті падіння крана ніхто не постраждав.

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