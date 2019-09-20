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Киев сковали пробки

Новости » Общество    20.09.2019 - 08:40
Киев сковали пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на правом берегу

В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах в пятницу, 20 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Пробки на правом берегу

Затруднено движение транспорта на проспекте Правды, улице Семена Скляренко, улице Новоконстантиновская, улице Елены Телиги, улице Юрия Ильенко, улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая, возле станции метро "Лукьяновская", улице Константиновская, Владимирском спуске.

Киев сковали пробкиФото: пробки на правом берегу (скриншот Google Maps)

Пробки образовались на улице Сечевых Стрельцов, улице Вячеслава Черновола, улице Жилянской, проспекте Победы, возле станций метро "Шулявская", "Берестейская", "Нивки", "Святошин", "Житомирская". Зафиксированы пробки также на проспекте Леся Курбаса, проспекте Космонавта Комарова, Воздухофлотском проспекте.

Затруднено движение транспорта на Большой Окружной дороге, Голосеевском проспекте, Надднепрянском шоссе и трех мостах - Дарницком, Южном и Патона.

Пробки на левом берегу

Пробки образовались на Броварском проспекте, возле станции метро "Левобережная", "Дарница", проспекте Соборности, Дарницком шоссе, проспекте Бажана, возле станций метро "Осокорки", "Славутич".

Киев сковали пробкиФото: пробки на левом берегу (скриншот Google Maps)

Напомним, погода в Украине в пятницу, 20 сентября, ухудшится, ожидаются заморозки.

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