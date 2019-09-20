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Київ скували пробки

Новини » Суспільство    20.09.2019 - 08:40
Київ скували пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки утворились на правому березі

У Києві утворились численні пробки на дорогах у п'ятницю, 20 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Пробки на правому березі

Ускладнений рух транспорту на проспекті Правди, вулиці Семена Скляренка, вулиці Новокостянтинівська, вулиці Олени Теліги, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицька, біля станції метро "Лук'янівська", вулиці Костянтинівська, Володимирському узвозі.

Київ скували пробкиФото: пробки на правому березі (скріншот Google Maps)

Пробки утворились на вулиці Січових Стрільців, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Жилянська, проспекті Перемоги, біля станцій метро "Шулявська", "Берестейська", "Нивки", "Святошин", "Житомирська". Зафіксовані пробки також на проспекті Леся Курбаса, проспекті Космонавта Комарова, Повітрофлотському проспекті.

Ускладнений рух транспорту на Великій Окружній дорозі, Голосіївському проспекті, Наддніпрянському шосе та трьох мостах - Дарницькому, Південному та Патона.

Пробки на лівому березі

Пробки утворились на Броварському проспекті, біля станції метро "Лівобережна", "Дарниця", проспекті Соборності, Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана та біля станцій метро "Осокорки", "Славутич".

Київ скували пробкиФото: пробки на лівому березі (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, погода в Україні у п'ятницю, 20 вересня, погіршиться, очікуються заморозки.

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