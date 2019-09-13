Киев сковали пробки

Пробки образовались на правом и левом берегах
В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах в пятницу, 13 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.
Так, пробки образовались на улице Семена Скляренко, улице Елены Телиги, улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Луговая, на Подоле, Набережном шоссе. Также затруднено движение транспорта на улице Дегтяревская, улице Юрия Ильенко, возле метро "Лукьяновская", на улице Сечевых Стрельцов, проспекте Победы, возле станций метро "Святошин", "Берестейская", "Житомирская".
Пробки зафиксированы на проспекте Комарова, проспекте Леся Курбаса, Большой Окружной дороге, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте. Кроме того, затруднено движение транспорта на Северном и Дарницком мостах, а также на мосту Патона.
Пробки образовались на проспекте Юрия Гагарина, проспекте Соборности, возле станции метро "Левобережная", на Харьковском шоссе, проспекте Бажана, возле станции метро "Осокорки", "Славутич", "Бориспольская".
Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничили движение автотранспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.