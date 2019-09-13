Киев сковали пробки

В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах в пятницу, 13 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Правый берег

Так, пробки образовались на улице Семена Скляренко, улице Елены Телиги, улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Луговая, на Подоле, Набережном шоссе. Также затруднено движение транспорта на улице Дегтяревская, улице Юрия Ильенко, возле метро "Лукьяновская", на улице Сечевых Стрельцов, проспекте Победы, возле станций метро "Святошин", "Берестейская", "Житомирская".

Фото: правый берег столицы (скриншот Google Maps)

Пробки зафиксированы на проспекте Комарова, проспекте Леся Курбаса, Большой Окружной дороге, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте. Кроме того, затруднено движение транспорта на Северном и Дарницком мостах, а также на мосту Патона.

Левый берег

Пробки образовались на проспекте Юрия Гагарина, проспекте Соборности, возле станции метро "Левобережная", на Харьковском шоссе, проспекте Бажана, возле станции метро "Осокорки", "Славутич", "Бориспольская".

Фото: левый берег столицы (скриншот Google Maps)

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничили движение автотранспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.