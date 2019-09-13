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Киев сковали пробки

Новости » Общество    13.09.2019 - 09:22
Киев сковали пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на правом и левом берегах

В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах в пятницу, 13 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Правый берег

Так, пробки образовались на улице Семена Скляренко, улице Елены Телиги, улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Луговая, на Подоле, Набережном шоссе. Также затруднено движение транспорта на улице Дегтяревская, улице Юрия Ильенко, возле метро "Лукьяновская", на улице Сечевых Стрельцов, проспекте Победы, возле станций метро "Святошин", "Берестейская", "Житомирская".

Киев сковали пробкиФото: правый берег столицы (скриншот Google Maps)

Пробки зафиксированы на проспекте Комарова, проспекте Леся Курбаса, Большой Окружной дороге, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте. Кроме того, затруднено движение транспорта на Северном и Дарницком мостах, а также на мосту Патона.

Левый берег

Пробки образовались на проспекте Юрия Гагарина, проспекте Соборности, возле станции метро "Левобережная", на Харьковском шоссе, проспекте Бажана, возле станции метро "Осокорки", "Славутич", "Бориспольская".

Киев сковали пробкиФото: левый берег столицы (скриншот Google Maps)

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничили движение автотранспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.

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