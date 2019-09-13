Київ скували пробки

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки утворились на правому та лівому берегах

У Києві утворились численні затори на дорогах у п'ятницю, 13 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Правий берег

Так, пробки утворились на вулиці Семена Скляренка, вулиці Олени Теліги, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Лугова, на Подолі, Набережному шосе. Також ускладнений рух транспорту на вулиці Дегтярівська, вулиці Юрія Іллєнка, біля метро "Лук'янівська", вулиці Січових стрільці, проспекті Перемоги, біля станцій метро "Святошин", "Берестейська", "Житомирська".

Фото: правий берег столиці (скріншот Google Maps)

Пробки зафіксовані на проспекті Космонавта Комарова, проспекті Леся Курбаса, Великій Окружній дорозі, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті. Крім того, ускладнений рух на Північному та Дарницькому мосту, а також на мосту Патона.

Лівий берег

Пробки утворились на проспекті Юрія Гагаріна, проспекті Соборності, біля станції метро "Лівобережна", на Харківському шосе, проспекті Миколи Бажана, біля станцій метро "Осокорки", "Славутич", "Бориспільська".

Фото: лівий берег столиці (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежили рух автотранспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.