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Киев сковали многочисленные пробки

Новости » Общество     11.11.2019 - 18:00
Киев сковали многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение автотранспорта затруднено на обоих берегах

В понедельник вечером, 11 ноября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Пробки на правом берегу

Движение затруднено в районе станций метро "Лукьяновка", "Шулявская", "Вокзальная", Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Берестейская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Голосеевская", "Лыбидская". Пробки наблюдаются возле станций метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Печерская", "Театральная", "Золотые Ворота". А также возле станций "Оболонь" и "Минская".

В частности, многочисленные пробки наблюдаются на проспекте Победы, проспекте Леся Курбаса, Большой Окружной, проспекте Академика Глушкова, Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, проспекте Академика Палладина, улице Бассейной, бульваре Тараса Шевченка, улице Дегтяревской, улице Щусева, улице Елены Телиги, улице Глыбочицкой, улице Сечевых Стрельцов и бульваре Дружбы народов.

Киев сковали многочисленные пробки

Пробки на левом берегу

На левом берегу пробки образовались возле станций метро "Позняки", "Славутич", "Левобережная", на проспекте Николая Бажана, Дарницком шоссе, Броварском проспекте и проспекте Соборности.

Киев сковали многочисленные пробки

Напомним, с 7 ноября в Киеве ограничили въезд грузовых автомобилей массой свыше 4,5 тонн. Грузовикам запретили двигаться по улицам Киева в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00.

Также РБК-Украина сообщало, что в селе Петропавловская Борщаговка (Киевская область) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей. В результате ДТП маршрутка с людьми от удара протаранила забор и влетела во двор жилого дома.

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