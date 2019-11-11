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Київ скували численні затори

Новини » Суспільство     11.11.2019 - 18:00
Київ скували численні затори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух автотранспорту ускладнено на обох берегах

У понеділок ввечері, 11 листопада, в Києві утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Затори на правому березі

Рух ускладнено в районі станцій метро "Лук'янівська", "Шулявська", "Вокзальна", "Житомирська", "Святошин", "Нивки", "Берестейська", "Виставковий центр", "Іподром", "Голосіївська", "Либідська". Затори спостерігаються біля станцій метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Печерська", "Театральна", "Золоті Ворота". А також біля станцій "Оболонь" і "Мінська".

Зокрема, численні затори спостерігаються на проспекті Перемоги, проспекті Леся Курбаса, Великої Окружної, проспекті Академіка Глушкова, Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, проспекті Академіка Палладіна, вулиці Басейній, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Дегтярівській, вулиці Щусєва, вулиці Олени Теліги, вулиці Глибочицькій, вулиці Січових Стрільців та бульварі Дружби народів.

Київ скували численні затори

Затори на лівому березі

На лівому березі пробки утворилися біля станцій метро "Позняки", "Славутич", "Лівобережна", на проспекті Миколи Бажана, Дарницькому шосе, Броварському проспекті і проспекті Соборності.

Київ скували численні затори

Нагадаємо, з 7 листопада в Києві обмежили в'їзд вантажних автомобілів масою понад 4,5 тонн. Вантажівкам заборонили рухатися вулицями Києва в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00.

Також РБК-Україна повідомляло, що в селі Петропавлівська Борщагівка (Київська область) сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю трьох автомобілів. В результаті ДТП маршрутка з людьми від удару протаранила паркан і влетіла в двір житлового будинку.

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