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Киев сковали многочисленные пробки

Новости » Общество     07.11.2019 - 08:21
Киев сковали многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение транспорта затруднено на обеих берегах столицы

В Киеве утром 7 ноября образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google.

Заторы на правом берегу

Так, движение автомобильного транспорта затруднено на проспекте Победы, улице Соборной, Большой Окружной, проспекте Академика Глушкова, проспекте Валерия Лобановского, Лыбидской площади, бульваре Тараса Шевченко, Набережном шоссе, Владимирском спуске, улице Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской, проспекте Степана Бандеры и проспекте Героев Сталинграда

Сильные заторы наблюдаются также на улице Богатырской, улице Академика Палладина, проспекте Леся Курбаса, улице Семьи Сосниных, бульваре Леси Украинки, Наднепрянском шоссе и улице Бассейной. Также движение затруднено на Дарницком, Северном, Южном мостах, мосту Патона и мосту Метро.

Киев сковали многочисленные пробки

Пробки на левом берегу

На левом берегу затруднение движения наблюдается на Днепровской набережной, Дарницком шоссе, проспекте Соборности, Броварском проспекте, проспекте Освободителей, проспекте Генерала Ватутина, улице Оноре де Бальзака, улице Гната Хоткевича, улице Анны Ахматовой, проспекте Николая Бажана и улице Центральной.

Киев сковали многочисленные пробки

Напомним, в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской до 10 ноября.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве с 7 ноября ограничат въезд грузовых автомобилей массой более 4,5 тонн. Грузовикам запретили двигаться по улицам столицы в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00.

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