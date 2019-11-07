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Київ скували чисельні затори

Новини » Суспільство     07.11.2019 - 08:21
Київ скували чисельні затори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух транспорту ускладнено на обох берегах столиці

У Києві вранці 7 листопада утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

Затори на правому березі

Так, рух автомобільного транспорту ускладнено на проспекті Перемоги, вулиці Соборній, Великій Окружній, проспекті Академіка Глушкова, проспекті Валерія Лобановського, Либідській площі, бульварі Тараса Шевченка, Набережному шосе, Володимирському узвозі, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Набережно-Рибальській, проспекті Степана Бандери та проспекті Героїв Сталінграда.

Сильні затори спостерігаються також на вулиці Богатирській, вулиці Академіка Палладіна, проспекті Леся Курбаса, вулиці Сім'ї Сосніних, бульварі Лесі Українки, Надніпрянському шосе та вулиці Басейній. Також рух ускладнений на Дарницькому, Північному, Південному мостах, мосту Патона та мосту Метро.

Київ скували чисельні затори

Затори на лівому березі

На лівому березі ускладнення руху спостерігається на Дніпровській набережній, Дарницькому шосе, проспекті Соборності, Броварському проспекті, проспекті Визволителів, проспекті Генерала Ватутіна, вулиці Оноре де Бальзака, вулиці Гната Хоткевича, вулиці Анни Ахматової, проспекті Миколи Бажана та вулиці Центральній.

Київ скували чисельні затори

Нагадаємо, у центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській до 10 листопада.

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