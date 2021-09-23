Киев с сегодняшнего дня в "желтой" зоне карантина: какие ограничения действуют в столице

В Киеве с сегодняшнего дня действует "желтый" уровень эпидемической опасности. Поэтому в столице работает ряд запретов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Запреты, которые действуют в Киеве:
Ограничения не применяются, если у более 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий (кроме лиц до 18 лет) есть желтый или зеленый COVID-сертификат.
Кроме того, запрещено находиться в общественных местах, транспорте без надетых защитных масок; находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места самоизоляции, обсервации.
Ранее сообщалось, что Киев соответствует показателям "оранжевой" зоны адаптивного карантина.
Напомним, за минувшие сутки в Киеве выявили 467 новых случаев коронавируса.