Київ відсьогодні в "жовтій" зоні карантину: які обмеження діють в столиці

У Києві відсьогодні діє "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Через це в столиці працює низка заборон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
Заборони, які діють в Києві:
Обмеження не застосовуються, якщо у понад 80% персоналу та 100% відвідувачів закладів чи заходів (крім осіб до 18 років) є жовтий або зелений COVID-сертифікат.
Крім того, заборонено перебувати в громадських місцях, транспорті без вдягнутих захисних масок; перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу; самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.
Раніше повідомлялося, що Київ відповідає показникам "помаранчевої" зони адаптивного карантину.
Нагадаємо, за минулу добу в Києві виявили 467 нових випадків коронавірусу.