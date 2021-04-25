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Киев сегодня перекроют из-за Евро Марафона: список улиц

Новина українською → Киев, Воскресенье 25 апреля 2021 08:00
Киев сегодня перекроют из-за Евро Марафона: список улиц Фото: движение в Киеве перекроют (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 25 апреля, из-за проведения марафона перекроют центральную часть Киева. Ограничения будут действовать с 08:00 до 15:30.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что движение перекроют по маршруту Евро Марафона:

  • улица Саксаганского (от Дворца Спорта)
  • площадь Победы
  • проспект Победы (от площади до улицы Академика Янгеля)

Евро Марафон - это международные соревнования, они внесены в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных мероприятий Украины. В условиях противоэпидемических ограничений разрешается проводить без зрителей.

Напомним, ранее сообщалось, что с 10 апреля по 30 июня на участке Кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение. На трассе идет капитальный ремонт, на первом этапе обновят участок от Одесской площади до ул. Луценко (в направлении Жулян). В общей сложности будет отремонтирован участок от Одесской площади до ул. Ватутина.

До этого сообщалось, что в 2021 году начнут строить обходную дорогу в Киеве. Ее протяженность составит 150 километров, она должна соединить основные международные трассы, которые сейчас идут через город. Общая стоимость проекта составит 85 млрд гривен.

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