UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Киев и ряд областей в ближайшие часы накроет гроза

Автор: Дмитрий Кузнецов

ГСЧС предупреждает об опасных метеорологических явлениях в Киеве и ряде областей страны. Их будут фиксировать в ближайшие часы и до конца дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, грозы ожидаются на Закарпатье и Прикарпатье, а также в Полтавской, Черкасской и Житомирской областях.

В Киеве и области гроза ожидается в ближайшие часы.

Напомним, синоптики прогнозировали на сегодня в столице дождь. При этом дождь температура воздуха удержится днем на показателях +32-34 градуса.

Отметим, сегодня в Украине также объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
грозаПогода