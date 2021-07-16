Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Киеве и области: удержится до конца суток
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киеве и Киевской области. Их будут фиксировать в ближайший час с содержанием до конца суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В частности, на территории области ожидается гроза. Объявлен первый уровень опасности.
"Неустойчивость атмосферы повлекло развитие отдельных кучево-дождевых облаков над Киевщиной и не только. На данный момент гроза наблюдается на метеорологической станции в Тетереве", - говорится в сообщении.
РБК-Украина писало, что в столице сегодня прогнозируют дождь. Однако температура воздуха удержится днем на показателях +32-34 градуса.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 7 утра 16 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) без света остались 169 населенных пунктов.
Напомним, сегодня в Украине также объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.