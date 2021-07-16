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Киев и ряд областей в ближайшие часы накроет гроза

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Киев, Пятница 16 июля 2021 16:11
Киев и ряд областей в ближайшие часы накроет гроза Фото: Киев и ряд областей накроет гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

ГСЧС предупреждает об опасных метеорологических явлениях в Киеве и ряде областей страны. Их будут фиксировать в ближайшие часы и до конца дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, грозы ожидаются на Закарпатье и Прикарпатье, а также в Полтавской, Черкасской и Житомирской областях.

В Киеве и области гроза ожидается в ближайшие часы.

Напомним, синоптики прогнозировали на сегодня в столице дождь. При этом дождь температура воздуха удержится днем на показателях +32-34 градуса.

Отметим, сегодня в Украине также объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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