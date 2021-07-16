Киев и ряд областей в ближайшие часы накроет гроза

ГСЧС предупреждает об опасных метеорологических явлениях в Киеве и ряде областей страны . Их будут фиксировать в ближайшие часы и до конца дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, грозы ожидаются на Закарпатье и Прикарпатье, а также в Полтавской, Черкасской и Житомирской областях.

В Киеве и области гроза ожидается в ближайшие часы.