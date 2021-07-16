ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Київ і ряд областей в найближчі години накриє гроза

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 16 липня 2021 16:11
Київ і ряд областей в найближчі години накриє гроза Фото: Київ і ряд областей накриє гроза (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

ДСНС попереджає про небезпечних метеорологічних явищ у Києві та низці областей країни. Їх фіксуватимуть в найближчі години і до кінця дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема, грози очікуються на Закарпатті та Прикарпатті, а також у Полтавській, Черкаській та Житомирській областях.

У Києві та області гроза очікується в найближчі години.

Нагадаємо, синоптики прогнозували на сьогодні в столиці дощ. При цьому дощ температура повітря втримається вдень на показниках +32-34 градуси.

Зазначимо, сьогодні в Україні також оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
гроза Погода
NEWS
Зеленський вивів Авакова зі складу РНБО: його змінив Монастирський
Зеленський вивів Авакова зі складу РНБО: його змінив Монастирський
DAILY
Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі