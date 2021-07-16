Київ і ряд областей в найближчі години накриє гроза
Фото: Київ і ряд областей накриє гроза (Віталій Носач, РБК-Україна)
ДСНС попереджає про небезпечних метеорологічних явищ у Києві та низці областей країни. Їх фіксуватимуть в найближчі години і до кінця дня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Зокрема, грози очікуються на Закарпатті та Прикарпатті, а також у Полтавській, Черкаській та Житомирській областях.
У Києві та області гроза очікується в найближчі години.
Нагадаємо, синоптики прогнозували на сьогодні в столиці дощ. При цьому дощ температура повітря втримається вдень на показниках +32-34 градуси.
Зазначимо, сьогодні в Україні також оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.