Київ і ряд областей в найближчі години накриє гроза

ДСНС попереджає про небезпечних метеорологічних явищ у Києві та низці областей країни . Їх фіксуватимуть в найближчі години і до кінця дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Києві та області гроза очікується в найближчі години.

Зокрема, грози очікуються на Закарпатті та Прикарпатті, а також у Полтавській, Черкаській та Житомирській областях.

Нагадаємо, синоптики прогнозували на сьогодні в столиці дощ. При цьому дощ температура повітря втримається вдень на показниках +32-34 градуси.

Зазначимо, сьогодні в Україні також оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.