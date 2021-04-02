ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Киев расширит перечень льгот для малого и среднего бизнеса, - Кличко

Новина українською → Киев, Пятница 02 апреля 2021 15:26
Киев расширит перечень льгот для малого и среднего бизнеса, - Кличко Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Столичная власть вводит пакет льгот и преференций для малого и среднего бизнеса Киева.

Об этом заявил Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Мы понимаем, что строгие карантинные ограничения больно ударят как по бизнесу, так и по экономике города. Поэтому на ближайшей сессии Киевсовета я вынесу на рассмотрение депутатов проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса столицы. Введя такие льготы - и для бизнеса, и для киевлян в целом - город недополучит много средств в бюджет. Но мы идем на это, потому что понимаем, как сложно сегодня удержаться бизнесу и выжить людям. Все вызовы мы должны преодолеть вместе - совместными усилиями", - подчеркнул Кличко.

Киев расширит перечень льгот для малого и среднего бизнеса, - Кличко

Он сообщил, что речь идет о: уменьшении размера долевого участия с нынешних 50% до 1 гривны в содержании объектов благоустройства владельцами заведений общественного питания; уменьшении платы за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%; освобождение владельцев автомобилей на территории Киева от оплаты за парковку на площадках КП "Киевтранспарксервис".

Кроме того, в проекте решения предусмотрено увеличение размера финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, отметил Кличко.

"Компенсация процентов не только по кредитам, город уже ввел год назад, но и по "кредитным линиям". А также - о расширении перечня субъектов малого и среднего бизнеса, которые имеют право на такую компенсацию. И об увеличении количества банков-партнеров этой программы", - пояснил мэр Киева.

Кличко добавил, что проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса столицы будет вынесен на рассмотрение на ближайшей сессии Киевсовета. А также поблагодарил бизнес и волонтеров, которые помогают городу и киевлянам во время карантина.

Напомним, по инициативе Виталия Кличко с января этого года столичные медики получают доплату 5000 грн в месяц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Виталий Кличко бизнес Киев
NEWS
Ситуация на Донбассе обостряется: ранен еще один боец ООС
Ситуация на Донбассе обостряется: ранен еще один боец ООС
DAILY
Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов