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Київ розширить перелік пільг для малого і середнього бізнесу, - Кличко

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 квітня 2021 15:26
Київ розширить перелік пільг для малого і середнього бізнесу, - Кличко Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Столична влада запроваджує пакет пільг та преференцій для малого і середнього бізнесу Києва.

Про це заявив Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

"Ми розуміємо, що суворі карантинні обмеження боляче вдарять як по бізнесу, так і по економіці міста. Тому на найближчій сесії Київради я винесу на розгляд депутатів проект рішення про розширення пільг для малого та середнього бізнесу столиці. Запровадивши такі пільги - і для бізнесу, і для киян загалом - місто недоотримає багато коштів у бюджет. Але ми йдемо на це, бо розуміємо, як складно сьогодні втриматися бізнесу і вижити людям. Всі виклики ми повинні подолати разом - спільними зусиллями", - наголосив Кличко.

Київ розширить перелік пільг для малого і середнього бізнесу, - Кличко

Він повідомив, що мова йде про: зменшення розміру пайової участі з нинішніх 50% до 1 гривні в утриманні об'єктів благоустрою власниками закладів громадського харчування; зменшення плати за розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на комунальному транспорті до 50 %; звільнення власників авто на території Києва від оплати за паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс".

Крім того, в проекті рішення передбачене збільшення розміру фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва, зазначив Кличко.

"Компенсацію відсотків не тільки за кредитами, що місто вже запровадило рік тому, а й за "кредитними лініями". А також - про розширення переліку суб’єктів малого та середнього бізнесу, які мають право на таку компенсацію. І про збільшення кількості банків-партнерів цієї програми", - пояснив мер Києва.

Кличко додав, що проект рішення про розширення пільг для малого та середнього бізнесу столиці буде винесено на розгляд на найближчій сесії Київради. А також подякував бізнесу та волонтерам, які допомагають місту і киянам під час карантину.

Нагадаємо, що за ініціативи Віталія Кличка з січня цього року столичні медики отримують доплату 5000 гривень на місяць.

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