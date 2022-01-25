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Киев проведет учебный запуск сирен оповещения: дата согласовывается

Автор: Мария Кучерявец, Олег Черныш

В Киеве планируют провести учебный запуск сирен оповещения по городу. Однако когда именно он будет осуществлен местные власти пока решают.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне".

"Мы планируем проведение запуска системы оповещения по городу. Единственное - с руководством у нас еще не согласовано время, когда это можно будет сделать", - рассказал изданию глава департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук.

Как действовать в случае звучания сирены?

Сирена, в таком случае, это сигнал гражданской обороны, который называется "Внимание всем!".

То есть, когда она зазвучит необходимо в этот момент включить любое новостное устройство и послушать или посмотреть информацию, которую будет давать оперативный дежурный.

В этом сообщении будет сказано, что произошло. Также будут даны указания, что нужно сделать: выходить из квартир в защитные сооружения или двигаться к пунктам сбора для проведения эвакуации.

Напомним, по данным КГГА, около 19% киевских бомбоубежищ не готовы к приему граждан.

Добавим, также в Киевской городской государственной администрации создали интерактивную карту укрытий.

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Киев