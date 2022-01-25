Киев проведет учебный запуск сирен оповещения: дата согласовывается

"Мы планируем проведение запуска системы оповещения по городу. Единственное - с руководством у нас еще не согласовано время, когда это можно будет сделать", - рассказал изданию глава департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук.

Как действовать в случае звучания сирены?

Сирена, в таком случае, это сигнал гражданской обороны, который называется "Внимание всем!".

То есть, когда она зазвучит необходимо в этот момент включить любое новостное устройство и послушать или посмотреть информацию, которую будет давать оперативный дежурный.

В этом сообщении будет сказано, что произошло. Также будут даны указания, что нужно сделать: выходить из квартир в защитные сооружения или двигаться к пунктам сбора для проведения эвакуации.